A les valls de Canillo només es podrà construir habitatges amb formes tradicionals

Les noves construccions que s’edifiquin a Entor, Incles, Mereig, Montaup, Ransol i la vall del Riu hauran de respectar les formes i materials de l’arquitectura tradicional de muntanya. L’ordinació reguladora aprovada ahir a la tarda en sessió de consell de comú també prohibeix, entre altres coses, l’enderroc i l’ampliació de les bordes alçades abans del 1980. La normativa entrarà en vigor dijous, l’endemà de la publicació al BOPA.

El text estableix regles estrictes per a les noves construccions que s’alcin a les zones de protecció enumerades al Pla d’Ordenació i Urbanisme Parroquial (POUP). Els edificis no podran tenir més de 100 metres quadrats per planta i un màxim de dos pisos –una de principal i una altra de sota coberta de no més de set metres d’altura– amb l’opció de construir un soterrani només accessible des de l’interior. Les teulades hauran de ser de pissarra, i el revestiment de les parets, de pedra rústica marronosa. No en podran sobresortir antenes ni s’hi podran instal·lar plaques fotovoltaiques.

Les bordes s’hauran d’adaptar a l’entorn. Les parcel·les no es podran enjardinar, i si es planta algun arbre haurà de ser d’una espècie autòctona. A més, s’hauran de conservar els murs de pedra seca actual i no se’n podran construir de nous. No es podran fer accessos nous a les construccions.

La normativa conté altres obligacions, com ara que la il·luminació exterior s’hagi d’apagar a la nit per evitar la contaminació lumínica, que l’únic símbol que puguin lluir els edificis sigui la bandera oficial d’Andorra i que no s’hi puguin col·locar ni publicitat ni rètols amb colors llampants.

El febrer d’aquest any el comú va aprovar una moratòria per impedir l’entrada de nous projectes immobiliaris a les valls de muntanya mentre la corporació treballava en l’ordinació reguladora. La prohibició temporal s’aixecarà un cop entri en vigor la normativa. L’ordinació no modifica el nombre màxim d’edificacions permeses a les valls de muntanya, però sí que determina les característiques que hauran de complir. En les dues últimes dècades hi ha hagut una proliferació de bordes i, en alguns casos, de construccions menys tradicionals, a les valls de Canillo. A Incles –on hi ha hagut una explosió urbanística– el nombre de bordes ha augmentat prop del 80% en 20 anys, ja que aleshores hi havia 35 edificacions d’aquesta mena i ara n’hi ha 55. La darrera revisió del POUP ja va limitar el creixement en aquestes zones. Ara calia adaptar-lo al territori.

+

CESSIÓ D’UN TERRENY

En la sessió va aprovar-se un conveni de cessió gratuïta al comú d’un terreny de 1.700 metres quadrats al centre del poble per part del grup Cierco i per cinc anys. La parcel·la tindrà ús d’hort.

MUNTATGE DE LLUMS

Un altre punt aprovat va ser l’adjudicació, per 110.000 euros, d’un muntatge de llums al terreny de l’antic Càmping Pla. El cònsol major, Jordi Alcobé, no n’ha revelat més detalls perquè “serà una sorpresa”. Sí que ha apuntat que l’espectacle es representarà entre els mesos de novembre i març.