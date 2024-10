Marc Minkowski encapçalarà la 30a Temporada MoraBanc Andorra la Vella

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La Temporada MoraBanc Andorra la Vella celebrarà el seu 30è aniversari amb una programació que inclourà vuit actuacions i s'allargarà des d'aquest octubre fins al març de l'any vinent. Una edició que combinarà música clàssica amb un apropament al carrer i que comptarà amb grans figures del panorama musical i de la dansa com, per exemple, Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre. "Ha estat tot un honor, amb en Jordi (Sabata), poder dissenyar la programació d'un esdeveniment que fa trenta anys que es manté actiu, un fet força excepcional al nostre país" ha destacat, el codirector de la Temporada MoraBanc Andorra la Vella, Oriol Vilella. "Per això, hem intentat crear una temporada que desperti l'interès del públic i els animi a participar en aquests esdeveniments" ha afegit.

La cònsol menor de la capital, Olalla Losada, ha anunciat que enguany, com a novetat, la programació es complementarà amb actuacions a peu de carrer amb l'objectiu d'atreure l'atenció del públic que no està acostumat a assistir a aquest tipus de concerts. De fet, Losada ha deixat clar que, tot i que el Centre de Congressos seguirà sent l'espai principal de la Temporada, els concerts també es portaran a terme en altres espais. "Farem vuit actes paral·lels a les vuit actuacions, dos dels quals seran conferències; una sobre el Museu del Louvre i l'altra amb dos divulgadors que tenen un programa a Catalunya Ràdio" ha avançat, Vilella, tot afegint que molts d'aquests actes seran 'sorpreses' que s'anunciaran a mesura que s'acosti la data.

La temporada s'iniciarà aquest 17 d'octubre amb el 'Recital de Lied' de Gary Matthewman i Golda Shultz, una de les sopranos més ben considerades actualment i continuarà el 30 d'octubre amb l'actuació

de Perla Batalla, una de les coristes que va acompanyar Cohen al llarg de la seva carrera musical. El novembre serà el torn del reconegut pianista Joaquín Achúcarro que el dia 13 tornarà un cop més al Principat. També el 25 de novembre tindrà lloc la primera actuació de dansa de la Temporada amb 'Alice' de la reconeguda companyia B.Dance Taipei, dirigida pel coreògraf emergent Po-Cheng Tsai.

De cara a l'any que ve el 30 de gener serà el torn d'IT Dansa, el 6 de febrer actuarà Cosmos Quartet i el 24 del mateix mes serà el torn de Marc Minkowski i Les Musiciens du Louvre. El 20 de març es clourà la 30a Temporada Morabanc Andorra la Vella amb el Cor de Cambra del Palau de la Música Catalana.

Segons Losada, la Temporada d'enguany ha representat un cost de 200.000 euros, uns 500 més que la passada edició. Les entrades es podran adquirir per un cost de 20 euros, exceptuant l'última actuació que serà gratuïta. A més, es podran gaudir de descomptes per a diferents col·lectius, com els majors de 65 anys, els menors de 30 i les escoles de Música i de Dansa del país.