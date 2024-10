Les noves construccions a les valls de muntanya de Canillo hauran de ser tradicionals

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

Les noves construccions que s'edifiquin a Incles, Entor, Ransol, la Vall del Riu, Montaup i Mereig hauran de respectar l'arquitectura tradicional de muntanya. L'ordinació reguladora aprovada avui a la tarda en sessió de consell de comú també prohibeix l'enderroc i l'ampliació de les bordes alçades abans del 1980. Les edificacions, a més, s'hauran d'adaptar al paisatge. La vegetació haurà de ser autòctona, s'hauran de conservar els murs de pedra seca actual i no se'n podran fer de nous. La normativa conté altres obligacions, com ara que la il·luminació exterior s'hagi d'apagar a la nit per evitar la contaminació lumínica, que l'únic símbol que puguin lluir els edificis sigui la bandera oficial d'Andorra i que no s'hi puguim col·locar ni publicitat ni rètols amb colors llampants.

En la sessió s'ha aprovat un conveni de cessió gratuïta al comú d'un terreny de 1.700 metres quadrats al centre del poble per part del grup Cierco i per un període de cinc anys. La parcel·la tindrà ús d'hort. N'hi haurà una trentena, que es repartiran entre els residents a la parròquia que ho sol·licitin.

Un altre punt aprovat ha estat l'adjudicació, per un import de 110.000 euros, d'un muntatge de llums al terreny de l'antic Càmping Pla. El cònsol major, Jordi Alcobé, no n'ha revelat més detalls perquè "serà una sorpresa". Sí que ha apuntat que l'espectacle es representarà entre els mesos de novembre i març.