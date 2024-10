Ingressat a l’UCI un biker accidentat a Pal Arinsal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Efectius del cos bombers van rescatar ahir al migdia un ciclista que havia patit una caiguda de gravetat al bike park de Pal Arinsal. Al lloc dels fets s’hi van desplaçar en helicòpter dos efectius del servei per atendre el ferit, que practicava descens quan va patir l’accident. La víctima es trobava ahir al vespre ingressada a l’UCI de l’hospital. Fonts del servei de bombers van explicar que el biker, del qual no ha trascendit l’edat, havia perdut inicialment el coneixement a conseqüència de l’impacte, però que l’havia recuperat abans que arribessin els membres del cos, que el van traslladar al centre sanitari després de la primera atenció d’urgència. A l’hospital van confimar que el ciclista s’havia trencat la melsa, havia passat per quiròfan i que es trobava a l’UCI estable.