Encamp organitza sortides a Port Aventura per les vacances de Tots Sants

El comú d’Encamp obre el dijous 10 d’octubre les inscripcions per participar en les activitats de Tots Sants organtizades per als infants i joves de 3 a 17 anys. La novetat més destacada és la sortida a Port Aventura i a Ferrari Land que s'ha programat des de l'Espai Jove, per al públic de 12 a 17 anys, pels dies 30 i 31 d'octubre. La corporació ressalta que els participants "podran gaudir de les experiències que presenten tots dos parcs d’atraccions, amb les atraccions, els espectacles, la gastronomia i el fet de passar una bona estona tots plegats".

Les visites són amb sortida a les 7 hores de des de la plaça Sant Miquel i tornada a les 20 hores al mateix punt. La inscripció costa 88,90 euros i els titulars del Carnet Jove tindran un descompte del 10%. Les places són limitades a 25 joves d'Encamp i 5 del Pas de la Casa, indica el comú.

Els infants de l’àrea de Jovent, de 6 a 11 anys, faran una estada a l’alberg de la Baronia del 28 al 31 d’octubre, "on hi haurà misteri, emoció i moltes aventures al voltant de Halloween", anuncia el comú. Al llarg de la setmana, s'aprendrà sobre vampirs, bruixes, homes llop, Frankenstein i zombis. El preu és de 77,80 euros per setmana de quatre dies, amb un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet o usuaris dels serveis, i un 20% de descompte pel segon germà o germana. Les places són limitades a 35 pel que fa a Encamp, i cinc pel Pas de la Casa.

Els més petits poden inscriure's a les activitats del Llaç d’Animació. El preu és de 77,80 euros per setmana de quatre dies, amb un 10% de descompte amb el Carnet Jove o Carnet Piolet o usuaris dels serveis, i un 20% de descompte pel segon germà o germana. Les places són limitades i, en aquest cas, hi ha 35 places pel que fa a Encamp, i 30 pel Pas de la Casa.

Les inscripcions s'han de fer a la recepció del Complex Esportiu i Sociocultural d'Encamp o en línia al comú d'Encamp.