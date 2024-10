Canillo pagarà 125.000 euros anuals a Encamp pel telecabina del Pla de les Pedres

Publicat per Víctor González Verificat per Creat: Actualitzat:

Canillo pagarà 125.000 euros anuals a Encamp durant els propers 15 anys com a preu just per telecabina del pla de les Pedres, propietat d'Ensisa i situat en territori encampadà. El pacte també preveu el pagament de 300.000 euros en compensació pels últims 20 anys, ja que el 2004, arran de la unió dels dos sectors de Grandvalira, va acordar-se que Canillo pagaria un preu just pel giny.