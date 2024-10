El parc del Prat del Senzill estrenarà un 'pump track' el 13 d'octubre

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El parc infantil del Prat del Senzill de Sant Julià de Lòria patirà un canvi substancial des d'ara i fins a finals de legislatura. La nova corporació pretén fer "un canvi profund" d'aquest equipament després de constatar "un deteriorament sever" de les instal·lacions que provoca que no siguin visitades des de fa temps per les famílies. Una de les accions més immediates, segons ha explicat la cònsol menor laurediana, Sofia Cortesao, serà l'estrena el proper 13 d'octubre del 'pump track', un projecte que respon a la demanda del Consell d'infants i que reflecteix la importància que la corporació dona als desitjos del jovent i a l'activitat esportiva.

Inicialment, estava previst reformar tot el parc infantil mitjançant un concurs públic que finalment s'ha declarat desert perquè la idea és fer la remodelació per fases al llarg dels tres anys que queden de mandat. Un dels motius principals d'aquesta decisió és l'elevat cost de les instal·lacions infantils, que estaran més actualitzades i integrades en el medi natural gràcies als materials de construcció que s'utilitzaran. "És una infraestructura que està molt a prop del poble i que té molt potencial i vam veure que amb aquest concurs anàvem en la mateixa línia de fer certes millores, però no el canvi profund que creiem que hauria de patir", ha manifestat Cortesao.

Aquest any, però, la fase 0 del projecte ja s'ha iniciat i ha consistit en eliminar la cala laurediana, un servei en el qual "no s'havia tornat a invertir" i que s'ha reconvertit en la zona que acull el 'pump track'. De fet, aquesta nova instal·lació ja es troba en fase d'embelliment i de col·locació de cartelleria. El mateix dia de la inauguració, avança la cònsol, es presentarà públicament un esborrany "del que creiem que esdevindrà aquest parc infantil al final d'aquests tres anys".

Precisament, Cortesao ha posat en relleu que aquesta reformulació dels espais mantindrà els equipaments pels infants però que, a banda, introduirà notables millores en la pista de futbol, que es veurà complementada amb una de bàsquet, i les de petanca. També s'incorporaran més espais verds mitjançant una "inversió important" per tal que sigui una zona "de trobada, intergeneracional, familiar i pensant en tots els públics".

La següent fase es preveu de cara a l'any vinent, on es preveu licitar les obres per treure els equipaments que es troben en mal estat i crear les noves superfícies per tal d'acollir els nous jocs infantils. Al llarg dels dos anys següents el parc s'acabarà de vestir amb les instal·lacions que faltin. "El nostre objectiu és crear un ambient més natural i integrat en el medi mitjançant materials com la fusta que facin aquesta sensació d'espai verd i natura", ha afegit la cònsol. Inevitablement, aquestes accions representaran un increment substancial del pressupost, que inicialment estava fixat en els 120.000 euros.

Finalment, i en relació amb altres equipaments infantils de la parròquia, l'actual equip comunal pensa que encara cal fer més actuacions al Prat Gran, on es va fer "una gran inversió abans de les eleccions" i on "encara falta perfilar algun detall d'accessibilitat i inclusió perquè es van fer les obres molt de pressa i no amb totes les garanties que tocava".