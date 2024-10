La màgia envairà el Centre Històric de la capital del 10 al 12 d’octubre

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Del 10 al 12 d’octubre, la màgia tornarà a ser la protagonista al Centre Històric amb la segona edició del Màgic Històric. L’esdeveniment, organitzat pel Comú d’Andorra la Vella amb la col·laboració de l’associació de Comerciants del Centre Històric, té per objectiu potenciar el sector comercial i de la restauració de la zona integrant-los i donant-los visibilitat.

D’aquesta manera, els carrers del Centre Històric i els establiments s’ompliran de màgia i activitats, animacions i espectacles per a tots els públics. Entre les activitats més destacades hi figura el joc de pistes Atrapa la màgia, en el qual els participants hauran d’ajudar en Joudini-Tortellini a trobar en Sebastià, el seu conill màgic; l’espectacle Màgia de prop; i la Gala internacional de màgia, que tindrà lloc divendres i dissabte, 11 i 12 d’octubre, a les 20 hores al Teatre Comunal. Les persones interessades a assistir-hi poden reservar la seva entrada al Punt d’informació turística del carrer de la Vall entre dimarts i dissabte de les 10.30 a les 18 hores.

El Màgic Històric també comptarà amb un mercat màgic amb parades especialitzades perquè tothom pugui trobar el seu joc ideal. A més, l’esdeveniment té un vessant solidari i inclusiu amb els col·lectius més vulnerables i les persones que per malaltia no s’hi poden desplaçar. “Amb aquest esdeveniment apostem perquè el Centre Històric sigui un espai viu i vibrant, on la màgia, la cultura i el comerç es donin de la mà i ofereixin una gran experiència a la ciutadania i als visitants”, ha indicat el cònsol major, Sergi González.