L’impost de construcció es dispara fins als 4,8 milions

El ritme de nova edificació a la parròquia s’ha traduït en el trencament de les previsions de recaptació impositiva derivada de l’activitat, reflectides al pressupost de l’exercici 2024. Els comptes preveien uns ingressos de 4,37 milions i a 30 de juny ja se n’havien recaptat 4,82 milions. És una tendència que es dona en pràcticament tota la recaptació impositiva de naturalesa directa, excepte en l’impost de radicació d’activitats comercials, empresarials i comercials. En qualsevol cas, si els ingressos calculats al pressupost per aquests tributs eren 17,6 milions, durant el primer semestre ja han entrat a les arques comunals 15,39, cosa que es tradueix que l’import liquidat està al 87,4%.

L’impost de la construcció grava les noves edificacions o ampliacions de les existents i s’abona un cop es formalitza la llicència per executar l’obra. L’ordinació tributària d’aquest exercici fixa un tipus de 44,5 euros per metre quadrat però existeixen un seguit de bonificacions; per fomentar l’habitatge de lloguer les edificacions destinades a aquest ús s’estalvien el 75% d’aquest impost, i el mateix percentatge si la finalitat de l’immoble és per a ús propi de qui el promou. Les dades indiquen que el ritme de recaptació és molt superior al de l’exercici passat, ja que en el primer semestre es van ingressar 1,16 milions per aquest concepte. No obstant, l’entrada de noves llicències va accelerar-se a partir del segon semestre i la partida va acabar sumant 6,6 milions, pràcticament tres més dels previstos. Cal recordar que al juny el comú va aprovar una moratòria temporal que atura l’entrada de noves llicències metre revisa el pla d’urbanisme però que no afecta les que s’aixequin en sol urbà consolidat i les obres majors i menors.

La recaptació de tributs directes del primer semestre es completa amb els 465.318 de l’impost sobre la residència (455.000 pressupostats), els 2,71 milions del que grava la propietat de béns immobles (pràcticament la mateixa quantitat que la pressupostada), els 6 milions de l’impost sobre els rendiments arrendataris (5,5 milions previsots als comptes) i els 1,39 milions del tribut de radicació (4,5 milions pressupostats). En el mateix període de l’any anterior, la quantitat ingressada va ser d’11,3 milions, quatre milions per sota. La diferència l’explica essencialment el comportament de la recaptació derivada de la construcció. I s’estava per sobre en dos conceptes: el tribut de radicació (amb una diferència d’uns 266.000 euros) i lleugerament en el de béns immobles (uns 6.000 euros per sobre).

El comú va aprovar el passat 26 de setembre la liquidació pressupostària del primer semestre i el bon comportament dels impostos directes és el que incideix que la partida d’ingressos representi en la primera meitat de l’any el 56% de la quantitat que s’ha previst per a tot l’exercici –han entrat 32,9 milions i se n’han calculat 53,8 en el tancament de l’any–. La recaptació per taxes està al voltant de la meitat del pressupostat, uns 10 milions; les transferències en sumen 6,6, i de l’ITP s’està a l’entorn dels 600.000 euros. El consum de les despeses, per contra, està encara per sota de la meitat de la partida prevista. S’han gastat 24,5 milions, un 42,3% del previst. El balanç és positiu en 8,3 milions d’euros.