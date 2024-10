El Contradans tanca amb els objectius assolits

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Balanç molt positiu de la quarta edició del Contradans, el festival de dansa i cultura tradicional de les Valls del Nord, que s’ha celebrat a la Massana. El principal objectiu d’aquest esdeveniment és donar a conèixer les tradicions, un punt que s’ha complert amb escreix. “Penso que és molt important poder transmetre les tradicions, ja que quan els petits i joves coneixen la cultura d’arrel és quan ho valoren de grans”, explica la consellera de Cultura de la Massana, Alexia Verdaguer, que ha remarcat la vocació transgeneracional del festival.

Tant Verdaguer com la codirectora de l’esdeveniment, Meritxell Rabadà, asseguren que el Contradans ja està plenament consolidat. Rabadà explica que “tant l’altra codirectora, Sandra Tudó, com jo mateixa estem molt contentes amb la gran afluència que s’ha registrat els tallers han tingut llista d’espera i la gent espera la pròxima edició per poder-hi participar. Ha estat un cap de setmana per gaudir de les nostres tradicions i ja mirem cap al futur. Tenim moltes propostes de companyies i de parades que volen venir en pròximes edicions”.

Les actuacions s’han tancat aquest migdia amb d’Aukeran Dantza Konpainia, que ha fet posar el públic dempeus. La jove companyia donostiarra ha ofert un espectacle de dansa tradicional fusionada amb dansa contemporània, sorprenent el públic amb els seus salts carregats d’energia i passió.

Un altre plat fort del festival va ser la nit musical, en el qual joves i grans van ballar al ritme del house aborigen de Marcel Casellas, acompanyat a la gralla per Laia Glück. Ha estat la primera edició en què s’ha incorporat aquesta festa nocturna, que després de la bona acollida es repetirà en pròximes edicions.

Han participat a la quarta edició del Contradans deu companyies dansaires i setze artesans, que a més de vendre els seus productes han fet tallers i demostracions.

La pròxima edició es farà l’any que ve a Ordino.