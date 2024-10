Andorra la Vella calcula en 230 els pisos buits a la parròquia

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La xifra de pisos buits existents a la parròquia d'Andorra la Vella estarien en uns 230, segons les dades amb què ha treballat el comú els darrers mesos. Aquesta era una de les informacions que des del Govern es reclamava als comuns i que en el cas de la capital va ser lliurada a principis d'estiu. El conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d'Habitatge, Marc Torrent, posa en relleu que va requerir "una feina del departament pis per pis" per analitzar "les casuístiques" de cadascuna d'aquestes unitats immobiliàries, ja que un llistat inicial quantificava en mig miler els habitatges que no estaven ocupats.

En aquest sentit, el conseller explica que l'anàlisi va permetre fer un triatge exacte fins a arribar a la xifra de 230 unitats, una dada que tampoc no és exacta, ja que recorda que "potser actualment ja no es trobin buits". Per tant, aquesta seria la possible 'borsa' d'habitatges que el Govern i el comú podrien contemplar en les seves accions: l'executiu en l'impuls per ocupar-los en base a la llei òmnibus i el comú reformant-los per posar-los al mercat en el marc del programa Reviu.

Una altra de les col·laboracions que la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha reiterat en nombroses ocasions és la referent al fet que els comuns facin arribar dades dels contractes de lloguer. Andorra la Vella està enllestint els treballs per fer aquests intercanvis. Així, Torrent detalla que ja s'han començat a fer les primeres proves per a enviaments i concreta que ha calgut automatitzar els sistemes. En aquest sentit, el conseller defensa que si aquestes dades no s'han enviat abans és més per "un problema informàtic que no pas per manca de voluntat política". Així, ha reiterat la voluntat de "col·laborar" amb l'executiu.