Pla d’accions per acompanyar el comerç i la restauració de la capital

El comú d’Andorra la Vella va presentar ahir al vespre el projecte El comerç és Capital al sector comercial i de la restauració de la parròquia. La iniciativa, que compta amb més d’una vintena d’accions que s’implementaran al llarg del mandat, té l’objectiu de potenciar i acompanyar el teixit de la parròquia, així com dotar-lo d’eines que permetin créixer i enfortir els negocis. “La iniciativa sorgeix de les inquietuds i necessitats detectades a través de les enquestes als comerciants locals i de les reunions i valoracions, recollides fins al moment, dels esdeveniments organitzats”, va explicar el cònsol major, Sergi González.

La iniciativa s’articula en sis àrees d’actuació. Entre les iniciatives destacades hi ha la creació de comissions de treball per zones comercials, la posada en marxa d’una borsa de treball per facilitar la contractació de personal qualificat i la formació específica adaptada a les necessitats del sector. També s’ha plantejat un cens comercial que ajudarà a gestionar millor els locals buits i a identificar oportunitats per a nous negocis.

Una altra de les qüestions que es van posar sobre la taula va ser la importància de l’associacionisme com a vincle d’unió entre els comerços i com a interlocutor amb el comú. Amb aquesta premissa, Andorra la Vella impulsarà reunions periòdiques amb les associacions per fomentar la col·laboració i el suport mutu.

També s’està treballant en ajuts i bonificacions per a la creació de nous negocis de proximitat, així com en accions per millorar la visibilitat dels establiments de la parròquia com, per exemple, l’aposta per unificar estèticament la cartellera. “El comerç no tan sols són les vendes, sinó que va més enllà, és la creació d’una comunitat unida. Volem dotar-vos d’eines per fer front als reptes del sector”, va apuntar González.