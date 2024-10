L’obra de remodelació de la plaça del Poble costarà uns 2,7 milions

El comú posa en marxa el procés per rentar la cara de la plaça del Poble i la plaça Vinyes perquè esdevinguin un espai públic conjunt, i ha convocat el concurs nacional per adjudicar les obres amb un pressupost estimat de 2,75 milions d’euros. Les empreses interessades tenen de termini fins a les tres de la tarda del pròxim 4 de novembre per presentar les ofertes. L’objectiu, tal com recull la memòria del despatx d’arquitectes encarregat del projecte, és impulsar una gran superfície que sigui escenari d’esdeveniments a l’aire lliure, que tingui espais per a l’oci i el lleure i que pugui ser un punt de trobada ciutadana.

La plaça guanyarà verd.Comú d'Andorra la Vella

La superfície total a urbanitzar ronda els 6.500 metres quadrats que es distribueixen en cinc àrees: la pròpiament de plaça, zones verdes, un espai de jocs infantils, un per a la pràctica de la petanca i un escenari. Les primeres actuacions consistiran en l’enderroc de diferents superfícies: el paviment de les dues places, la glorieta i les escales –que fins a la data és l’estructura que fa funcions d’escenari–, el mobiliari urbà i també es retiraran alguns arbres i vegetació. L’informe adjuntat al plec de bases remarca que una de les actuacions prioritàries ha de ser sobre el paviment –“desnivellat i esquerdat”–, que provoca filtracions d’aigua a l’edifici del Govern. A més, s’hi faran noves intervencions en la recollida d’aigües pluvials, en la instal·lació de l’enllumenat públic i de la fibra d’Andorra Telecom i sobre la xarxa d’aigua potable per instal·lar alguna font i boques de reg.

L’espai públic tindrà un escenari.Comú d'Andorra la Vella

La filosofia de la nova plaça és transformar un espai públic “dur i sense mobiliari urbà” en un de nou pensat en el confort de les persones i amb zones verdes. Per pal·liar els efectes de les altes temperatures estivals, el projecte planteja la construcció d’unes estructures que garanteixin espais d’ombra, però que es podran retirar durant l’hivern per aprofitar al màxim la llum solar. Una pèrgola protegirà l’escenari. A més, es vol incidir en l’eficiència energètica i la sostenibilitat, i per això es preveu l’aprofitament de les cobertes per instal·lar plaques solars, l’automatització de la il·luminació de la plaça i la recollida de les aigües pluvials per fer-les servir per regar la vegetació, baixa i mitjana, i amb nous arbres i alguns dels actuals que es conservaran.

La renovació del mobiliari urbà implicarà nous bancs, jardineres i papereres i els jocs infantils es distribuiran en dues zones: la primera situada sobre l’edifici administratiu del Govern amb elements de lleure destinats a infants d’entre sis i deu anys i la segona, sobre l’aparcament Vinyes, per a nens d’entre dos i sis anys. Totes dues estaran pavimentades amb cautxú per evitar lesions per caigudes.

L’edicte publicat dimecres en un BOPA extraordinari bateja l’objectiu de la reforma amb un “plaça amb ànima” i la descripció de la proposta esgrimeix que “la gent gran, els adults, la gent jove i els nens són els protagonistes absoluts d’aquesta nova plaça”, que vol “donar cabuda a les tradicions més arrelades a la parròquia”. L’actual majoria comunal ha reformulat la proposta presentada pels seus antecessors a les acaballes del mandat, que preveia dos nivells per tal de guanyar uns 1.500 metres addicionals i que va ser la guanyadora del concurs d’idees convocat. El despatx que va idear la proposta guanyadora s’ha encarregat dels canvis.

El pressupost comunal d’aquest 2024 preveu una partida de mig milió d’euros per encetar les actuacions. Segons el calendari que va donar el comú a l’agost, la voluntat és que la plaça ja estigui remodelada per a la festa major de l’any vinent. Les obres s’haurien d’iniciar durant el mes de gener.