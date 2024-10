Eliminar reductors a Enclar costarà 134.000 euros

Verificat per

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat els treballs per reordenar els passos de vianants a l’avinguda d’Enclar a l’empresa Construccions Neu per 134.120 euros, segons recull el BOPA publicat ahir. Es tracta d’una actuació prevista en el programa electoral amb què el grup de la majoria va presentar-se als darrers comicis comunals. Els reductors fins i tot van protagonitzar un dels vídeos de campanya més vistos i comentats a les xarxes socials de la candidatura d’Enclar.

Entre les intervencions més destacades d’aquest projecte hi ha la creació d’un nou pas de vianants al començament de l’avinguda d’Enclar, tot just darrere de la benzinera Repsol, a l’altura de la rotonda de la Margineda. L’aparell funcionarà amb un semàfor a la demanda. A més, s’eliminaran de manera definitiva quatre reductors de velocitat, dos dels quals situats a la recta de l’avinguda d’Enclar, entre la rotonda de la Margineda i la de la Becier i, els altres dos, entre el carrer de les Escoles i la caserna dels bombers.

A més d’aquestes novetats, la reforma afecta el pas situat al semàfor de la cruïlla del carrer de les Escoles, tot just al davant de la parada d’autobús. En aquest punt el comú eliminarà l’elevació i modificarà les voravies per facilitar l’accés dels vianants. Es farà la mateixa actuació al pas de vianants que està situat just quan s’està a punt d’arribar la rotonda de l’Espai Columba.

Els altres cinc passos restants es mantenen al mateix lloc, però s’allarguen les rampes, de tal manera que siguin el doble de les actuals, la qual cosa facilita que es pugui reduir el pendent. Segons va remarcar el comú d’Andorra la Vella en un comunicat, s’estima que les obres acabin en un període de sis setmanes. És a dir, a mitjan novembre.

REUNIÓ

La corporació va explicar dimarts al vespre als veïns de Santa Coloma i la Margineda les actuacions que es faran les setmanes vinents a l’avinguda. A la trobada, a què van assistir el cònsol major, Sergi González, i el conseller de Serveis Públics, Medi Ambient i Patrimoni Natural, Jordi Cabanes, també es van repassar els projectes que el comú ha previst d’impulsar en aquesta zona de la parròquia i es van atendre els dubtes i neguits dels veïns.