El Contradans 2024 donarà el seu tret de sortida demà a les sis de la tarda

El Contradans 2024 donarà demà el seu tret de sortida amb la Colla de Sant Rafel i els Bastoners Lauredians protagonitzant l'acte d'obertura a la plaça de les Fontetes. Abans, es durà a terme el parlament de la cònsol major, Eva Sansa, i de la codirectora Meritxell Rabadà, a partir de les 18 hores, donant pas així a la inauguració oficial del Festival de dansa i cultura tradicionals.

També participaran formacions amb una llarga trajectòria com la companyia Marea Danza, l'esbart Manresà o Aukeran Dantza Konpainia, del país basc. Pel que fa a la representació andorrana participaran l'Esbart Valls del Nord i els citats Bastoners lauredians, així com l'Esbart Sant romà i l'Esbart Santa Anna.

A banda, es podrà visitar el mercat tradicional, que es podrà visitar a partir de les 17 h, a les Fontetes, on hi hauria diversos tallers artesanals, i que estarà format per setze estand, cinc dels quals són locals.