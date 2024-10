El comú farà més accessibles els passos de vianants

Publicat per Víctor González Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Ordino ha obert un concurs públic per millorar i adaptar els passos de vianants de la parròquia. Fonts de la corporació comunal van assegurar ahir que han detectat alguns passos poc adaptats per a les persones amb diversitat funcional, especialment aquelles que es desplacen amb cadira de rodes. La intenció de la corporació és adequar set passos de vianants durant aquest any. Les despeses s’inclourien dins de l’exercici pressupostari del 2024.