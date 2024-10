Ordino obre un concurs públic per fer accessible els passos de vianants

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d'Ordino ha obert un concurs públic per millorar i adaptar els passos de vianants de la parròquia. Des de la corporació comunal asseguren que han detectat alguns passos de vianants poc adaptats per a les persones amb diversitat funcional, especialment aquelles que es mouen amb cadira de rodes. La intenció és adequar set passos de vianants durant aquest 2024, pel qual les despeses s'inclourien dins de l'exercici d'aquest mateix any.

Els treballs consistiran a enderrocar el paviment de la vorada i les voravies per tal de poder fer l'adaptació corresponent perquè els espais habilitats per travessar la calçada siguin accessibles per a les persones amb cadira de rodes. Això es desenvoluparà per fases al llarg d'aquest exercici i els posteriors. Concretament, es milloraran les zones de la carretera de l'Aldosa de la Massana, el carrer de la Costa del Pui, el carrer del Manual Digest, el carrer de la Cultia, dos trams de l'avinguda de la Cortinada, el carrer de les Massanelles i el pont del Vilar de la Cortinada.

Les propostes per poder executar els treballs hauran de ser presentades abans de les 12 del migdia del dia 15 de novembre mitjançant la plataforma de contractació del sector públic.