Obertes les candidatures a la comissió de personal d'Encamp

Encamp ha aprovat el reglament per la creació de la comissió de personal dels treballadors de la parròquia, i avui ha estat publicat al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra, el que significa que s'obre un període de deu dies hàbils perquè els postulants puguin presentar la seva candidatura. Un cop finalitzat el termini, es convocaran les eleccions, on els votants hauran d’escollir un candidat per al grup funcional al que pertanyen.

En els comícis, s'escollirà la direcció del departament encarregat de recursos humans, un mínim de tres i un màxim de cinc treballadors de l'administració comunal que pertanyin com a mínim, cada un d'ells, en un dels grups funcionals. I per últim, un secretari, amb veu i vot, designat entre els membres de la comissió de personal. El mandat dels membres de la comissió és de quatre anys comptats a partir de l'acord del seu nomenament, i aquests es reuneixen en sessió ordinària com a mínim cada sis mesos.