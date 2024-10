L'edifici de les esquerdes estarà llest per Nadal

L’edifici situat al número 28 de l’avinguda Santa Coloma d’Andorra la Vella estarà totalment rehabilitat per Nadal. Segons va explicar al Diari Jaume Call, gerent de Pallars Construcció, l’empresa encarregada de les obres, els operaris estan a punt d’acabar una de les fases més complexes dels treballs: el reforç de l’estructura de la façana principal. La restauració de l’immoble –desallotjat des de l’agost del 2023 després que s’hi detectessin esquerdes– va començar a final de maig d’aquest any amb la previsió que s’allargués uns quatre mesos.

“Trobar les millors solucions als problemes de l’edifici ha estat un repte per a nosaltres” Jaume Call, Gerent de Pallars Construcció

Després d’afermar els fonaments de l’edifici amb micropilots, els operaris van iniciar els treballs de reforç dels pilars de la façana principal amb bigues de ferro. En els mesos vinents es concentraran en els acabats interiors. En alguns casos, va detallar Call, les parets s’han hagut de tirar a terra perquè les esquerdes que s’hi havien obert eren massa grans i val més la pena reconstruir-les de nou que no pas reparar-les.

La façana principal de l’edifici de les esquerdes.Fernando Galindo

La part més malmesa de l’edifici és, sobretot, la façana principal, que amb el temps va enfonsar-se entre tres i quatre centímetres i va inclinar-se endavant. Els treballs no tan sols s’han endarrerit per la mateixa dificultat i complexitat de les actuacions, sinó també per alguns imprevistos. N’és un exemple la retirada d’una instal·lació elèctrica de FEDA.

Assumir una obra com la restauració del número 28 de l’avinguda Santa Coloma ha estat un projecte engrescador per a una empresa petita com Pallars Construcció. “Trobar les millors solucions als problemes de l’edifici ha estat un repte per a nosaltres”, va afirmar Call.

DOS ANYS I MIG

Les primeres esquerdes a l’edifici van detectar-se el maig del 2022. Com que van eixamplar-se, el febrer del 2023 el comú d’Andorra la Vella va desallotjar-ne els veïns i va encarregar que s’hi fessin treballs de reforç dels fonaments. Tot i que les famílies van tornar a casa, les esquerdes no van tancar-se i se’n van obrir de noves. A final d’agost el comú va ordenar un segon desallotjament, que en aquest cas també va afectar els inquilins de l’hotel Bellpí, situat al número 30.

Des d’aleshores les famílies del número 28 no han pogut tornar a casa. Al començament la corporació va finançar l’allotjament dels veïns que no van trobar una alternativa habitacional. Tot i això, l’abril d’aquest any va anunciar-los que el 30 de juny ja no assumiria cap més factura. Abans d’arribar a aquesta data tots els veïns ja havien trobat un lloc on viure. Els que fins a l’últim moment no sabien on anirien havien estat allotjats en pisos de l’edifici Jovial, propietat del comú i destinats a l’emancipació juvenil. Els qui no podien assumir els costos del reallotjament van ser derivats al departament d’Afers Socials del Govern perquè els donés el suport necessari.