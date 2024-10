Andorra la Vella inicia un procés de reflexió per dissenyar l'urbanisme

Ignacio Alcalde i Gracia Cid presenten el nou projecte per dissenyar el futur urbanístic d'Andorra la VellaComú d'Andorra la Vella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comú d'Andorra la Vella vol comptar amb la ciutadania, els actors socials i el sector empresarial per dissenyar el futur de la parròquia. Sota el lema 'Una nova visió, un nou futur', es vol iniciar un procés de reflexió amb la voluntat de definir l'estratègia per bastir el futur urbanístic d'Andorra la Vella, a través de sessions de treball amb els responsables de les institucions, del sector privat i de la societat civil.

Per dur a terme aquesta acció s'ha adjudicat l'assessorament a l'empresa City Focus, SL. Aquesta societat compta amb una àmplia experiència, gairebé 30 anys, en àmbits referents amb el desenvolupament i la transformació de ciutats i territoris. Coneguda pel seu enfocament innovador i integral en canvis urbanístics, destaquen la seva participació en la transformació urbana de Bilbao o el Diamante Caribe y Santanderes a Colòmbia.

Les seves accions els han portat a obtenir diferents premis com l'Europeu d'Urbanisme (1994, 1996, 2008), el premi Global al Projecte més Innovador a la Smart City Expo 2015 de Barcelona o el guardó de la International Society of City and Regional Planners al millor Projecte Urbà Global (2017).