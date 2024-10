Ordino estrena una nova ruta familiar

Publicat per Redacció Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

L’oferta familiar del país torna a augmentar. Ahir va ser inaugurada Piero i la Reina Pitavola, la nova ruta de Macarulla, petits senders màgics, a la parròquia d’Ordino. En aquesta ocasió, la ruta té com a protagonistes les pitavoles i els infants podran descobrir com és el procés de transformació de les papallones, com viuen i com s’alimenten, però sobretot quina és la seva funció en l’ecosistema.