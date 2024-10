Noves dinàmiques comercials i canvis en el consum global, tema del cicle Transversals

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La conferència a càrrec del doctor en Geografia Humana per la Universitat de Barcelona, Lluís Frago, que se celebrarà el dimarts 15 d'octubre a les 19 h a la Sala d'Actes del comú d'Escaldes-Engordany, serà un dels punts destacats de la 4a edició del cicle Transversals, juntament amb el concert d'Antònia Font previst per a aquest divendres, que ja havia estat anunciat prèviament. De fet, tal com ha avançat aquest dimarts el conseller de Cultura d'Escaldes-Engordany, Valentí Closa, la xerrada titulada 'Noves dinàmiques comercials i del consum a l'era de la globalització en crisi' serà una proposta molt interessant, ja que explorarà les dinàmiques associades al consum i les principals transformacions que estan experimentant les activitats comercials. "Durant molt de temps, es partia de la base de primer instal·lar un supermercat, i després es creava tot un gran centre comercial al seu voltant. Aquesta idea ja ha estat superada en altres llocs, com als Estats Units" ha comentat, Closa. "Hi ha estats on les grans superfícies estan adoptant un altre model. Crec que això és una reflexió important, encara que potser no hi hem arribat encara, però ens pot servir com a referència" ha afegit, el conseller de Cultura.