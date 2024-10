L'aparcament del Parc Central tanca fins al 31 d'octubre per la Fira

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El muntatge de les instal·lacions de la Fira d'Andorra la Vella obliguen de nou a tancar el pàrquing del Parc Central. L'espai deixarà d'estar operatiu per aparcar cotxes a partir de demà i fins al 31 d'octubre, segons ha anunciat el comú. El pàrquing estarà obert "de forma excepcional" i parcial la setmana vinent, entre l'11 al 13 d'octubre per l'arribada elevada de turistes que es preveu per la celebració del pont de la festa nacional espanyola.

L'envelat es començarà a muntar dijous per celebrar la Fira del 25 al 27 d'octubre. La previsió és que l'aparcament recuperi les 540 places disponibles la tarda del 31 d'octubre, quan s'acabi de retirar les instal·lacions de la mostra multisectorial.

El comú destaca que l'accés a la minideixalleria del Parc Central es veurà afectat pel tancament i l'espai estarà inhabilitat del 3 al 31 d'octubre.