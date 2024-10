L’adjudicació del refugi de Sorteny s’anul·la per segon cop

L’adjudicació de l’explotació del refugi guardat de Sorteny ha rebut el segon cop judicial. El comú d’Ordino es va veure obligat a resoldre novament la licitació després que la justícia declarés nul el resultat per falta de motivació l’any 2022. L’adjudicatari –com en la primera ocasió– va ser Saetde i novament un participant en el concurs va dur la resolució als tribunals, que s’han tornat a pronunciar en el mateix sentit: també falta motivació per justificar la concessió a l’oferta guanyadora. El conflicte va començar el novembre del 2019, quan es va decidir la primera adjudicació, i la darrera sentència, de la sala administrativa del Tribunal Superior, és de fa uns quants dies.

La segona instància s’ha pronunciat després que la Batllia donés la raó novament al demandant, anul·lant les resolucions del comú i adduint que no estaven prou motivades i no es justificava suficientment la puntuació atribuïda als diversos concursants. El comú i la societat Saetde van interposar recurs. La corporació argumentava que la motivació era prou detallada i que s’havia optat per l’empresa per la major experiència i perquè oferia una inversió econòmica per millorar les instal·lacions que permetia captar més usuaris i de major poder adquisitiu.

Però la sala administrativa ha avalat els arguments de la Batllia. La sentència apunta que l’administració té “un ampli marge d’apreciació a l’hora de determinar quina proposa resulta més avantatjosa o convenient” en el marc d’una licitació, però que, per evitar caure en arbitrarietats, hi ha d’haver unes fórmules de valoració “el més objectives possible, les quals s’han de predeterminar precisament en els plecs de clàusules administratives”. En aquest sentit, la resolució cita tot el seguit de subcriteris que s’afegien als dos principals a avaluar: la qualificació de la capacitació i l’experiència del concursant i del guarda major (A) i el pla de negoci i explotació (B). “Tant el criteri A com el criteri B contenen un nombre elevat de subcriteris. Com a conseqüència, la resolució d’adjudicació havia de procedir a valorar cadascun d’aquests subapartats”, sosté la sentència. I aquí és on novament s’incorre en l’error: “Tant la proposta de la mesa de contractació, com la pròpia adjudicació, realitzen una valoració global de les propostes, sense individualitzar les puntuacions que corresponien per cadascun dels subcriteris establerts en el plec de bases.” És per això que es confirma el pronunciament de la primera instància i es conclou que s’ha tornat a repetir el que va motivar la primera anul·lació, una valoració conjunta de les ofertes que no té en compte les exigències del procés recollit al plec de bases.

L'HISTORIAL

1 Primera adjudicació i primera derrota

Un dels licitadors recorre contra la decisió del comú d’adjudicar l’explotació a Saetde. És el 2019 i tres anys després la Batllia li dona la raó i la corporació s’ha de tornar a pronunciar.

2 Nova adjudicació i nou plet

El comú torna a resoldre el concurs en favor de Saetde i la decisió es porta novament als tribunals. La Batllia es pronuncia en el mateix sentit que en el primer procediment: falta motivació.

3 El superior confirma la sentència

La sala administrativa del Superior ha confirmat la sentència de la Batllia i esgrimeix que no s’ha respectat la valoració de cada subcriteri demanat al licitador i recollit al plec de bases.