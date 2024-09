“No podem revisar el pla sense els propietaris”

La cònsol major de la Massana, Eva Sansa, fa un repàs dels reptes més importants a què s’haurà d’afrontar la parròquia en els propers anys.

Quines obres hi ha en marxa a la parròquia en aquest moment?

Una de les més importants és, sens dubte, la construcció de la desviació. Estem molt contents perquè els treballs avancen al ritme que esperàvem.

Quan estaran acabades?

La part que ha d’assumir el comú de la Massana està pràcticament acabada. D’aquí a uns tres anys tota la desviació podria estar a punt.

Com serà l’avinguda Sant Antoni quan s’hagi construït el vial?

Hem començat a pensar com podem reordenar el centre de la Massana. El que condicionarà més el que hi puguem fer serà l’estudi de mobilitat, que ja hem encarregat. Nosaltres podem proposar que tota l’avinguda sigui per als vianants, però si l’estudi conclou que no és factible, no ho pots fer. Aquest informe ens ajudarà a orientar-nos sobre com podem organitzar el trànsit a la Massana un cop estigui acabat el vial. Paral·lelament, treballem en l’embelliment d’aquesta zona de la parròquia.

Quan es podran posar en marxa aquestes obres?

No es podran començar fins que no estigui acabada la desviació. No és compatible fer avançar les obres alhora perquè tindria una afectació molt gran en el trànsit.

Quines seran les línies principals de la revisió del pla d’urbanisme?

Amb relació a l’avinguda Sant Antoni i el centre de la parròquia, justament, caldrà incloure alguns criteris per evitar l’efecte tub de carretera en l’estructura urbana. En termes més generals, el que tenim clar és que hem d’escoltar tots els propietaris de terrenys de la parròquia. No podem tirar endavant una revisió del pla d’urbanisme sense tenir-los en compte. De fet, en els darrers mesos ens hem reunit amb propietaris de tots els quarts per explicar-los mesures ja preses, com la suspensió de l’atorgament de noves llicències i el sistema de quotes per limitar els metres quadrats edificats cada any.

Les han entès?

Els propietaris són conscients que algunes mesures els perjudicaran. Te’n poso un exemple: el percentatge de cessió urbanística està al 5%, i segurament l’haurem de tornar a apujar al 15%. Abans d’engegar el procés de revisió del pla d’urbanisme, ja sabíem que tenim un problema de recursos, però vam creure convenient disposar dels estudis de càrrega abans de modificar la normativa perquè ens avala. Fins ara en tenies prou amb una parcel·la de 400 metres quadrats, però això haurà de canviar. Si es construís en tots els terrenys edificables de la parròquia, la població podria arribar a ser de 120.000 persones. És un escenari clarament insostenible.

Propostes com la que va fer el comú d’Ordino de desclassificar terres estan descartades?

Tot terreny ha de tenir un valor. No pot ser que a un propietari que va comprar un terreny amb els seus estalvis per construir-s’hi una casa li diguin d’un dia a l’altre que la parcel·la ja no val res.

En quin punt es troba el procés de redacció de la revisió del pla d’urbanisme?

Ja hem contractat el despatx d’arquitectes de Barcelona que s’encarregarà del projecte. És un despatx amb molta experiència en plans d’urbanisme a Espanya, França i altres països d’Europa. Tenen un sistema de treballs que ens va agradar molt, perquè impliquen tot el poble en el procés. Ja hem organitzat diverses reunions temàtiques a què hem convidat els propietaris de terres, així com els constructors, el Col·legi d’Arquitectes i els ramaders. Volem implicar a tothom en aquesta revisió del pla d’urbanisme.

Quan estarà acabada?

És molt complicat que estigui enllestida d’aquí a un any. El que tenim clar és que haurem d’allargar la suspensió de llicències urbanístiques. Com a responsables polítics, no podem autoritzar més obres si, per començar, no podem garantir que hi haurà prou aigua per a tothom. Quan hàgim solucionat els problemes més urgents de la xarxa d’aigua, ja podrem aixecar la suspensió.

Quines són les actuacions que caldrà impulsar de manera més imminent en aquest sentit?

Hem de donar continuïtat a la campanya de detecció de fuites. També estem estudiant tornar a posar en funcionament algunes captacions que havien quedat en desús. Tenim un pla sobre la taula per invertir 20 milions d’euros en la xarxa en els propers 15 anys. Haurem de prioritzar les obres, perquè no tenim la capacitat financera per tirar-les endavant totes. L’objectiu que ens hem fixat és incrementar l’eficiència de la xarxa del 60% actual al 80%. La situació actual no és alarmant, però quan hi ha esdeveniments massius a la parròquia els dipòsits estan al límit.

Com estan les relacions amb la minoria?

La minoria ha de fer el seu paper. Nosaltres no volem amagar res, ni de bon tros. Volem ser transparents i lliurar-los tota la documentació que ens demanin. El nostre objectiu és treballar-hi conjuntament i ja hi comptem per a aquesta revisió del pla d’urbanisme.

Heu proposat cedir al Govern un terreny de 3.000 metres quadrats, al davant dels bombers, perquè hi faci habitatge a preu assequible.

D’aquí a poc ens reunirem amb el Govern per acabar de tancar l’acord.