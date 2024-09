Ordino inaugura la nova ruta Macarulla centrada en les pitavoles

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Ordino ha inaugurat la nova ruta Macarulla que porta per nom 'Piero i la Reina Pitavola', i que té com a protagonistes les pitavoles, on els infants podran descobrir la funció de les papallones a l'ecosistema.

El recorregut és circular, té una longitud de dos quilòmetres, 100 metres de desnivell acumulat i es pot fer en, aproximadament, una hora i mitja. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha apuntat que " com tots els itineraris englobats dins d'aquesta iniciativa, és una ruta adreçada al turisme familiar, amb infants de 4 a 12 anys, que busca fer-los gaudir de la natura". Per la seva banda, la cònsol d'Ordino, Maria del Mar Coma, ha detallat que aquest itinerari, emplaçat al camí del Coll dels Collets, "està a tocar del camí ral i molt pròxim al centre d'Ordino i als seus atractius turístics i culturals".

Les rutes 'Macarulla, Petits senders màgics' ja acumulen 243.548 visitants des de l'estiu del 2021. Aquest any, més de 55.000 persones han gaudit dels diferents itineraris existents. A banda, prop d'un miler de famílies s'han descarregat el diploma que acredita haver realitzat tots els itineraris.