El dolmen del Cubil es desenterrarà completament l'any vinent

Els treballs d'excavació del túmul del Cubil, que es van iniciar fa poques setmanes amb l'objectiu d'excavar i deixar al descobert el dolmen que es va localitzar l'any 2018 a partir d'una fotografia aèria, s'allargaran fins a l'any vinent. Així ho ha anunciat aquest dilluns l'arqueòleg i responsable de la intervenció, Josep Font, en el marc d'una visita d'autoritats i premsa al terreny. "El primer pas de la intervenció és fer una documentació completa del sepulcre: la cambra funerària i tot el túmul, que és l'acumulació de pedres i terra que el cobreix. Com que tot estava tapat per herba, primer l'hem de delimitar, destapar-lo completament i documentar-lo", ha comentat Font. "Els pròxims dies realitzarem fotogrametria i fotografies molt detallades per poder-ne fer un dibuix precís. Un cop tinguem la certesa que està ben documentat, l'any vinent, perquè ara ja no tenim temps, actuarem sobre la cambra funerària", ha afegit l'arqueòleg mentre comentava que espera que els resultats confirmin amb concreció l'existència del megàlit.