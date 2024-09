Torrent defensa que el Reviu "és una opció més pel propietari" per fer entrar al mercat pisos buits

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La voluntat d'explorar les competències que tenen els comuns en matèria d'habitatge i d'"aplicar una política comunal" específica va portar l'actual majoria al comú d'Andorra la Vella a impulsar una conselleria d'Habitatge. I és que s'ha constatat que en els darrers anys aquesta política comunal "no s'havia fet, tret d'alguna acció puntual". I el que es pretén és tirar endavant mesures per "donar solucions" tant a propietaris com a persones que busquin habitatge, tenint en compte que es pot ser "més propers a la ciutadania des de l'àmbit comunal, que és qui té realment aquest vincle directe més diari amb la població", segons relata el conseller de Transformació Digital i Sostenibilitat, i d'Habitatge, Marc Torrent.

Un dels primers projectes de la conselleria, i també un dels principals, ha estat la posada en funcionament del programa Reviu. En ple debat sobre les mesures incloses en la llei òmnibus una de les preguntes que es poden fer és evident: Aquest programa arriba en el bon moment? Torrent defensa que sí, ja que al "final poden coexistir totes dues mesures. Nosaltres és una opció més que donem al propietari" per fer entrar al mercat pisos que actualment estan buits. En aquest sentit, recorda que el programa té una "triple vessant", d'una banda, donar "seguretat jurídica" als propietaris, ja que, entre altres, "se'ls garantirà un lloguer a finals de mes i se'ls finançarà al 100% les reformes"; de l'altra, oferir a la ciutadania una proposta més per solventar la problemàtica de l'habitatge i augmentar el parc públic comunal, i una tercera vessant és la mediambiental, ja que "és molt més sostenible reintroduir aquests pisos" al mercat que no pas construir-ne de nous i també es "reobren" espais a la ciutadania.

Els propietaris tenen fins al 7 de novembre per presentar les seves ofertes i tal com reconeix Torrent malgrat el clima de "certa incertesa" que pot haver generat la llei òmnibus el cert és que la resposta que estan tenint, la "rebuda", ha estat "bona", ja que els propietaris veuen una "oportunitat que tenen de poder posar el seu pis de nou al mercat" amb les "garanties" que ha previst el comú i que s'han esmentat. En aquest sentit, reitera el que dijous va assegurar el cònsol major, Sergi González, quan va assegurar que unes vint persones han contactat el comú en relació a aquest projecte.

I aquesta confluència amb la llei òmnibus, ja que "algun element" del programa Reviu també s'ha inclòs en la llei nacional, fa que Torrent defensi la necessitat de treballar de manera coordinada amb el Govern. Una coordinació que volen que vagi més enllà. En aquest sentit, i quant a noves mesures que volen impulsar de manera més o menys immediata des de la conselleria, i que no ha volgut avançar, destaca que es presentaran a l'executiu, ja que la intenció és que les accions "siguin coordinades", que "no hi hagi encavalcament de mesures". "En aquest sentit, per part nostra, no hi ha cap inconvenient en presentar les mesures que estem acabant de treballar al Govern, per evitar aquesta duplicitat", defensa el conseller d'Habitatge d'Andorra la Vella.

Els fruits del Reviu es podrien veure materialitzats en un termini més o menys breu en funció de les reformes que s'hagin de fer en els diferents habitatges. De manera paral·lela, es treballa en el reglament que ha d'estipular les condicions que hauran de complir els inquilins. Ara ja s'està "acabant de tancar" una proposta amb el departament de Social i la voluntat és que hi hagi un treball amb la minoria comunal "perquè puguin participar i puguin opinar o puguin fer les aportacions que considerin oportunes".

Sobre les crítiques de manca d'ambició en aquesta primera convocatòria, Torrent recorda que un cop entrades les sol·licituds hi haurà com a màxim "dos mesos" per fer les reformes, amb la qual cosa la partida de 150.000 euros hauria de ser suficient. Defensa, però, que es tracta d'una partida ampliable. I confien que a l'hora de planificar la convocatòria de l'any que ve els pugui servir com a "guia" l'experiència d'aquest any. En aquest sentit, s'hi volen destinar més diners i es preveu que es pugui fer una convocatòria ja a principis d'any.