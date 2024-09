Balanç positiu de la Vila Medieval i les Jornades de bruixeria, les quals patiran canvis el 2025

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Clausura de la 21a Vila Medieval i les 3es Jornades de bruixeria amb un balanç "molt positiu", segons ha valorat la cònsol menor de Sant Julià de Lòria, Sofia Cortesao. "L'assistència a la Vila és molt difícil de quantificar. Podem dir que en l'espai on tenim les demostracions de tallers, calculem que han passat unes 1.500 persones" ha declarat, afegint que els carrers han estat plens durant tot el cap de setmana. Pel que fa a les Jornades de bruixeria, Cortesao ha recalcat que quasi totes les activitats han omplert amb gairebé 500 persones en total. Tot i ser el primer any que coincideixen ambdues cites, des de la corporació comunal han confirmat la voluntat és reformular el format o traslladar les jornades al març per "encabir-ho en el mes del dia de la dona".