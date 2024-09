La tempesta fa la guitza a l’arrencada del Caldes Festival

Publicat per Agències Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

El tret de sortida al Caldes Festival va ser passat per aigua i va obligar a suspendre l’espectacle previst, que s’ha reprogramat per avui. La nova proposta cultural i lúdica neix amb la voluntat de fer conèixer a la ciutadania la part alta de la parròquia i les diferents accions que s’hi han fet per revitalitzar-la i la cònsol major, Rosa Gili, va explicar que esperen que tot i la meteorologia la gent respongui a la crida i acudeixi a la zona. “Hi ha moltes ganes de venir cap aquí a dalt, ho hem anat veient amb la font”, va valorar Gili, que va remarcar que s’ha pensat en la cita del Caldes Festival com un “atractiu més perquè la gent pugi”. Per això s’ha preparat un cap de setmana “festiu” amb activitats per a tots els públics.