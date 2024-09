Sant Julià torna a ser Vila Medieval

Animada, festiva i màgica. La 21a Vila Medieval de Sant Julià de Lòria va començar oficialment ahir a la tarda amb la celebració de la cercavila inaugural que, amb l’acompanyament musical del grup Sübitus, va arrencar a la plaça de la Germandat i va aplegar un gran nombre de lauredians.

“És un esdeveniment molt consolidat a la parròquia, amb una gran acceptació per part del públic. Enguany hem volgut donar-li un caràcter més local, augmentant el nombre de parades de productors de la zona, que són 15 en total, i emfatitzant l’aire festiu durant tot el cap de setmana amb tota mena d’activitats com ara concerts, espectacles infantils, tallers de titelles, etc. Tot plegat fa que sigui una festa arrelada i familiar”, va destacar el cònsol major, Cerni Cairat, que també va celebrar l’èxit de la 3a edició de les Jornades de bruixeria. “Ha calgut limitar l’aforament d’algunes xerrades i activitats a causa de l’alta demanda. Hem comptat amb historiadors de gran nivell que han parlat sobre la història medieval i la bruixeria. És una qüestió que ens enorgulleix”, va afegir el mandatari comunal. Enguany, de fet, la 21a Vila Medieval s’ha fet coincidir expressament amb la celebració de les Jornades de bruixeria amb la voluntat, per part del comú, de sumar esforços i fer créixer la festa.

Moment de l’acte inaugural de la Vila Medieval.Fernando Galindo

Pel que fa a la programació, que va iniciar-se dijous passat amb la inauguració de l’exposició Puntades sàvies a la sala Sergi Mas de la casa comuna, la fira proposa diverses activitats per a totes les edats durant aquest cap de setmana amb una ampliació d’espais al jardí de la biblioteca comunal i a l’aparcament de Reig Patrimonia.

Així, avui, a les 10.45 hores, la Vila Medieval, que finalitzarà demà, continuarà amb una altra cercavila musical amb Sübitus a la plaça de la Germandat; a les onze tindrà lloc l’espectacle infantil El Tempo dels Temps a càrrec de l’ONCA (a la sala Sergi Mas). Paral·lelament, també les onze, es podrà gaudir d’una demostració de la tècnica de la forja a l’aparcament de Reig Patrimonia. A les sis de la tarda, la proposta passa per un tast de torn de ceràmica (també al pàrquing de Reig Patrimonia), i a les nou els assistents tindran l’oportunitat de veure el curtmetratge El mal donat (a la biblioteca comunal). Demà, la bateria d’activitat serà important: gegants, cistelleria, contacontes, land art o titelles.