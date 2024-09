Reivindicació del sector amb la Festa de la transhumància

Publicat per Agències Sant Julià de Lòria Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú de Sant Julià de Lòria reivindicarà el sector ramader organitzant la primera Festa de la transhumància entre l’11 i el 12 d’octubre. L’esdeveniment preveu diverses activitats al llarg dels dos dies, com ara una fira de productes artesans, una exhibició de gossos d’atura, una exposició de bestiar o tuna transhumància del bestiar des del port Negre fins a roca de Pimes el dissabte. “Baixaran uns 150 caps dels 320, més o menys, que hi ha muntanya”, va dir en la presentació de l’esdeveniment la representant de l’Associació de Ramaders, Marta Visa. La baixada començarà a les vuit del matí i per assistir-hi caldrà inscripció prèvia. El comú posarà a servei busos durant tot el matí per poder pujar els assistents fins a la cota 2.000 de Naturland, per facilitar l’accés i la comoditat dels espectadors.