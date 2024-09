Dards encreuats per l’habitatge i les inversions entre majoria i minoria

Andorra la Vella ha tancat el segon trimestre de l’any amb 8,3 milions d’euros de superàvit. El ritme dels ingressos supera en més del 50% el pressupostat i les despeses estan al tomb del 42%. De la partida concreta d’inversions, se n’ha liquidat un 39% i el compromès s’eleva al 53,5%. L’endeutament s’ha reduït en un milió aquest any i ara és de 15,8 milions, lluny del topall permès. Després de l’exposició de les xifres del conseller de Finances, Quim Miró, el cònsol major, Sergi González, li va demanar en broma al company de files “més entusiasme” en exposar-les, però la minoria va voler rebaixar l’euforia financera en la seva intervenció. I va ser l’inici d’un intercanvi de retrets que va arrencar amb la política inversora per continuar amb l’habitatge i acabar amb un concurs fallit per cobrir places de comandament del servei de circulació. Els dards van anar in crescendo.

“Han passat deu mesos i no han impulsat cap habitatge de lloguer assequible”

David Astrié, Conseller de la minoria



El conseller de la minoria David Astrié va posar el focus en “el baixíssim” acompliment de la inversió. “La dada per a nosaltres no és bona, la manca d’inversió pública repercuteix negativament a la nostra parròquia”, va lamentar, alhora que posava sobre la taula que no comprometre la inversió implica no poder-la reconduir l’exercici següent i aprofitava per posar en valor el llegat dels mandats de DA i emfatitzar la necessitat de destinar recursos a habitatge. El conseller de Finances li va replicar que el grau d’execució és similar al de l’exercici passat amb Astrié al capdavant del comú –l’ara conseller de la minoria li va demanar que busqués la dada de la inversió compromesa– i González hi va afegir que es mouen per “coherència i optimització” i que l’actual conjuntura no afavoreix l’obra pública, exemplificant-ho amb un concurs per arranjar voreres a Prat de la Creu en què les ofertes triplicaven el pressupostat. “Hem de gastar sí o sí?”, va demanar. D’habitatge va recordar les partides pel programa Reviu –d’ajudes a la rehabilitació per posar pisos a lloguer assequible– o la de mig milió per al Cedre, bloc pendent del conveni que definirà l’aportació del Govern. I aquí va arrencar el segon bloc de discussió. “Han passat deu mesos i no s’ha impulsat cap habitatge de lloguer assequible”, va criticar Astrié, que va lamentar el retard amb els pisos del Cedre o que “del programa Reviu encara no s’han penjat a la pàgina web les sol·licituds perquè la gent pugui presentar els seus projectes”. El cònsol li va rebatre l’herència del Cedre: “El despatx d’arquitectura no tenia encara el projecte, no s’havia negociat el sobrevol amb el veí, ni s’havia fet cap cata a l’estructura, no ens culpabilitzin”. Astrié ho va negar: hi havia projecte, acord amb el veí i les cates estaven previstes. Del Reviu, el cònsol va explicar en declaracions a la premsa que ja mantenen contactes amb propietaris interessats i que s’hi farà una campanya de comunicació.

“Els arquitectes no tenien el projecte [del Cedre], no s’havia negociat el sobrevol, ni fet cap ‘cata’”

Sergi González, Cònsol major



La sal més gruixuda va ser la del concurs fallit per cobrir una plaça de sotsoficial i dues de caporal al servei de circulació. S’ha hagut de declarar desert després de comprovar que el plec de bases contenia un error que l’invalidava perquè permetia salvar l’obligatorietat del B1 de català amb un examen de nivell quan és un requisit fixat per llei. El conseller de Circulació, Xavier Surana, a preguntes del conseller de la minoria Miquel Canturri, va atribuir l’error als tècnics de recursos humans. Canturri va demanar ser “més seriosos” i Surana li va retreure que la informació l’hauria tingut “si vostè hagués vingut a les dues darreres comissions de Circulació”. “A mi no m’ha de recriminar res i menys amb aquest to”, va respondre Canturri. González va intervenir per tallar la discussió: el gabinet jurídic revisarà tot els edictes per evitar més errors.

Sí que hi va haver acord unànime a aprovar el codi de conducta dels cònsols i consellers i el que afecta el funcionariat.