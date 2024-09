Adjudicat per 3,5 milions el nou centre per a la gent gran

Publicat per Redacció Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

El consell de comú d’Encamp va adjudicar ahir les obres d’ampliació i remodelació de l’edifici conegut com el cafè del poble, on s’alberguen part dels serveis per a la gent gran, amb l’objectiu de construir un nou centre amb serveis i activitats per als padrins. El projecte que ja va ser presentat fa uns mesos començarà a construir-se aquesta tardor i es preveuen 24 mesos d’obres. Durant els primers mesos no serà necessari desplaçar cap dels serveis existents, ja que les obres començaran per l’ampliació, i per tant la construcció de l’estructura adjacent per poder realitzar l’ampliació. Les obres s’han adjudicat a l’empresa Promocions i Obres Gec, SAU, per un import de 3.498.673,38 euros.