Torna el ‘Bingo Art’ amb una selecció d’obres de l’artista Alejandra Pereyra

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El 'Bingo Art' presenta una nova mostra de l'artista d'origen argentí resident al Principat, Alejanda Pereyra, que es podrà visitar fins el primer de desembre. La primera sèrie titulada 'Dones papallona', està inspirada en dones que ploren i en les papallones. Mentre que la segona sèrie, amb el nom 'Els set pecats capitals' s'inspira en la luxúria, la gola, l'avarícia, la peresa, la ira, l'enveja i la supèrbia.

"L'art, per mi, és una creació de l'home que neix d'una emoció i que provoca una emoció per la seva dimensió estètica, que pot ser dura, dramàtica, commovedora, trasbalsadora o simplement de gran bellesa. En el meu cas, és una eina per expressar els meus sentiments, els meus records i somnis. D'explicar històries", ha explicat l’artista.