Sant Julià reivindicarà el sector ramader amb la primera festa de la transhumància

El comú de Sant Julià de Lòria reivindicarà el sector ramader organitzant la primera festa de la transhumància entre l'11 i el 12 d'octubre. L'esdeveniment contempla diferents activitats el llarg dels dos dies, com una fira de productes artesans, una exhibició de gossos d'atura, una exposició de bestiar o tota una transhumància amb un centenar de caps de bestiar, que transcorrerà des de la cota 2.000 de Naturland fins a Conangle.

Aquest esdeveniment s'emmarca dins les activitats per commemorar 20è aniversari de la proclamació de la vall del Madriu-Perafita com a patrimoni immaterial humà per la Unesco. Per aquest motiu, la majoria dels actes de la festa es desenvoluparan a la zona de Conangle, ja que es vol posar en valor tot l'entorn d'aquest indret.

La festivitat començarà el divendres 11 d'octubre amb un únic acte, que serà una xerrada per conèixer la història i les llegendes de la transhumància, a càrrec de l'historiador David Mas. Serà teatralitzat, atès que també hi participarà l'actriu Assumpta Mercader i el duet de música els Pardals. La resta d'activitats tindran lloc el llarg del dissabte i totes elles es desenvoluparan a la zona de Conangle perquè es vol donar a conèixer aquest espai. "Volem posar en valor tot l'entorn de la zona de Conangle, de la cota 2.000 de Naturland i la Rabassa, i pensem que aquesta és una oportunitat molt bona per donar-ho a conèixer, tant a la gent del país com als visitants del parc de Naturland", ha especificat Cairat.

Des del parc temàtic han agraït que s'hagi comptat amb el parc per poder celebrar aquesta iniciativa ramadera. "L'espai de la cota 2000 des del principi hem dit que volíem anar-lo orientant amb activitats més relacionades amb l'esport, però també amb les activitats més tradicionals de la muntanya", ha explicat el director general de Naturland, Xabier Ajona, qui ha agregat que no van dubtar a col·laborar en la festa i de cedir espais perquè es puguin executar les activitats programades. "Creiem que era una oportunitat, no només per la gent del país, sinó també pels visitants que tenim a Naturland per fer-los més coneixedors d'altres activitats que es desenvolupen en el nostre entorn" ha afirmat Ajona. Des de la companyia també aportaran recursos personals, atenent que els treballadors acompanyaran fins a Caborreu tota la comitiva durant la baixada.

El dissabte començarà amb el plat fort de la jornada, la transhumància del bestiar des del port Negre fins a roca de Pimes. "Baixaran uns 150 caps dels 320, més o menys, que hi ha muntanya", ha relatat la representant de l'Associació de Ramaders, Marta Visa. La baixada començarà a les 8 del matí i per assistir-hi caldrà inscripció prèvia. El comú posarà a servei busos durant tot el matí per poder pujar als assistents fins a la cota 2000 de Naturland, per facilitar l'accés i la comoditat dels espectadors.

"El més bonic serà la baixada que es veurà des de Port negre fins a Caborreu, es quedaran una estona els animals allà fins a les sis, que és l'hora que s'acaba la fira, després la gent que vulgui ens podran acompanyar fins a l'encreuament de la Peguera i allà triarem els animals que es desviaran fins a les diferents cases", detalla Visa. Durant la resta del dia hi ha programades altres activitats com l'exposició del bestiar, passejades amb ponis, jocs, una fira amb paradistes de productors locals, rutes guiades o un concert a dos quarts de 4 de la tarda. A dos quarts de 12 del matí hi haurà una exhibició de gossos d'atura i a les 12 un espectacle infantil sobre la transhumància. Alhora, hi haurà danses tradicionals de pastor, a càrrec de l'Esbart Laurèdia. També hi ha previst un dinar de germanor a base de carn d'Andorra, que tindrà un cost de 15 euros.

Aquesta proposta no deixa de ser una activitat més per commemorar el 20è aniversari de la proclamació de la vall del Madriu-Perafita com a patrimoni immaterial humà per la Unesco. Des de principis d'estiu s'han anat fent diferents activitats per celebrar l'efemèride amb l'objectiu de posar en relleu el patrimoni natural i cultural de la Vall del Madriu. La festa de la transhumància busca això, ja que "és una iniciativa que contribuirà sense cap mena de dubte a posar en valor el significat de la vall i el seu llegat, i crec que és molt important no deixar perdre una tradició tan important com aquesta", ha manifestat la presidenta de torn de la comissió de la Vall del Madriu, Laura Mas.

Després de la festa de la transhumància, la corporació comunal ha anunciat que té la intenció de preparar una exposició monogràfica sobre el tema, pel qual "permetrà aprofundir els coneixements i apropar la ramaderia al centre del poble en el mateix indret", ha comentat Cairat. La intenció és que els visitants hi trobin objectes relacionats amb aquesta pràctica i "comptarem també de la participació de la ciutadania que ens aportaran els seus bens patrimonials relacionats amb el tracte del bestiar", ha esmentat el cònsol major.

El comú de Sant Julià està a l'espera que el Govern rebi els projectes executius del vial

Cairat ha explicat que en aquests moments estan esperant "el projecte definitiu" sobre el segon tram del vial que anirà del pont de Molines fins a Isidre Valls. En aquest sentit, Cairat ha precisat que el Govern hauria de rebre els projectes executius definitius a principis d'octubre sobre com quedarà l'acabament del vial. Un cop el comú els rebi, es presentarà a la ciutadania perquè el coneguin. D'altra banda, Cairat també ha assegurat que té la intenció d'elaborar un concurs d'idees sobre com s'ha de reordenar l'espai urbà de l'avinguda Verge de Canòlich.