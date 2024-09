Retrets de la minoria per la baixa execució d'inversions a la capital

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'aprovació de la liquidació pressupostària del segon trimestre del comú d'Andorra la Vella ha arrencat aquesta tarda l'intercanvi de retrets entre majoria i minoria. El motiu ha estat l'estat de l'execució de les inversions (se'n ha liquidat el 39% de la partida i un 53% està compromesa). El conseller de la minoria David Astrié ha lamentat que "la manca d'inversió pública repercuteix negativament en la nostra parròquia"i el cònsol major, Sergi Gonzàlez, li ha replicat que els mou "la coherència i l'optimització" i s'hi ha referit a l'actual conjuntura de la construcció que provoca que tot sovint els preus es disparin, exemplificant-lo amb un concurs per arranjar voreres a Prat de la Creu en que les ofertes triplicaven el pressupostat: "hem de gastar sí o sí?", ha etzibat.

A partir d'aquí s'han enganxat per l'habitatge després que Astrié lamentés el retard en engegar accions a favor del lloguer assequible: "han passat deu mesos i encara no tenim els pisos del Cedre i del programa Reviu ni tan sols s'han penjat al web les sol·licituds perquè la gent pugui presentar els seus projectes". El cònsol li ha replicat que el projecte que van heretar dels pisos del Cedre no estava acabat, que no s'havien fet les cates per comprovar l'estat de l'estructura i que tampoc s'havia negociat el sobrevol amb el propietari de la parcel·la del costat. "No ens culpabilitzin, el projecte no estava finalitzat, l'havien adjudicat a final del seu mandat", ha afirmat González. En relació al Reviu, ha explicat que ja estan en contacte amb diferents propietaris interessats.

El darrer punt de fricció ha estat el concurs intern per nomenat un sotsoficial i dos caporals del servei de circulació i que la majoria comunal s'ha vist obligada a declarar desert després de constatar un error en el plec de bases, que no exigia el nivell B1 de català malgrat ho estableix la Llei dels agents de circulació. Els protagonistes de la discussió han estat el conseller de Circulació, Xavier Surana, i el conseller de la minoria Miquel Canturri, que havia demanat a l'equip de govern explicacions per l'error. "Si vostè hagués vingut a les dues darreres comissions la informació ja l'hauria tingut", ha retret Surana a Canturri, que s'havia mostrat sorprès perquè ni recursos humans i el propi servei de circulació haguessin constatat l'error. "A mi no m'ha de retreure res i menys en aquest to", li ha respost Canturri.