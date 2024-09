Ordino conclou amb èxit la segona edició del Seminari Reserves de la Biosfera

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'hotel Bringué del Serrat ha acollit aquest dijous una de les darreres sessions de treball de la segona edició del Seminari Reserves de la Biosfera, que, amb la participació de representants de més de vint països, es va iniciar el passat 24 de setembre i finalitzarà aquest divendres 27. De fet, durant la jornada d'aquest dijous, el seminari ha comptat amb un espai d'exposició i un 'marketplace' amb productes que porten el segell de Reserva de la Biosfera.

"Som el segon país, després de la Xina, a organitzar un seminari d'aquest tipus i, per tant, per a nosaltres ha estat molt important rebre persones de tants països diferents que tenen reserves de biosfera de muntanya perquè puguin conèixer el nostre país i el nostre entorn. Estem molt orgullosos d'haver organitzat aquest esdeveniment, especialment amb el temps limitat que hem tingut" ha celebrat, la cònsol major d'Ordino, Maria del Mar Coma, qui també ha destacat la presència de productes amb el segell de Reserva de la Biosfera. "A nosaltres ens agradaria que hi hagués més productors a Ordino que s'adherissin a aquest segell, ja que, per a nosaltres, és un valor afegit" ha assegurat, la mandatària comunal.