El nou centre per la gent gran costarà 3,5 milions d'euros

Les obres d'ampliació i remodelació de l'edifici conegut com el cafè del poble, on s'alberguen part dels serveis per a la gent gran, s'han adjudicat per un import de 3.498.673,38 euros a l'empresa Promocions i Obres Gec SAU, guanyadora del concurs. Així ho ha aprovat el consell de comú aquesta tarda. El projecte començarà a construir-se aquesta tardor i es preveu uns 24 mesos d'obres. Durant els primers mesos no serà necessari desplaçar cap dels serveis existents, ja que les obres començaran per l'ampliació, i per tant la construcció de l'estructura adjacent per poder realitzar l'ampliació.

6 milions de superàvit en el segon trimestre

El conseller de Finances, Nino Marot, ha presentat l'informe d'execució pressupostària del segon trimestre el qual presenta un superàvit a 30 de juny de 6.058.005,84 euros. La ràtio d'endeutament, se situa en

un 41,10%. Referent al pressupost d'ingressos del 2024 ha estat de 20,20 milions d'euros, el que representa un increment del 7,53% respecte al del 2023. Si es compara el total de la liquidació del pressupost de despeses del 2024, amb el del 2023, es pot apreciar un augment molt menor d'un 1,46% que, en xifres absolutes, representen 203.419,48 euros. S'han liquidat en aquest primer semestre de l'any, 14,14 milions d'euros.

Reglament per millorar la participació dels treballadors

El comú ha aprovat, per unanimitat, el reglament de comissió personal que permetrà als treballadors de la corporació comunal expressar les seves preocupacions o aportar millores en drets laborals. Aquesta comissió va ser una demanda proposada el mes d'abril pels consellers a l'oposició amb l'objectiu de millorar participació dels funcionaris i interins del comú per tal que puguin donin la seva opinió d'una manera més estructurada i àgil.

L'empresa SIDECO SL remodelarà el pont de la Mola

Les obres de remodelació del pont de la Mola s'han adjudicat a l'empresa SIDECO SL per un valor de 110.048,94 euros. Els treballs consistiran en la col·locació de nou paviment, pintura, noves plaques antilliscants, reparació de la teulada, les fixacions i els mitjans d'elevació, així com el canvi de la il·luminació a LED i les càmeres de videovigilància, entre altres millores.

Concurs per al servei de transport hivernal al Pas

El comú ha obert de nou el concurs per al servei de transport de passatgers per donar suport al transport escolar en el transcurs de la temporada d'hivern al Pas de la Casa, amb la novetat que es demana la valoració per "incloure un nou itinerari que arribi fins al centre de salut, així com un nou horari per als infants més petits que acudeixen al jardí de neu".

Actualització del pla de gestió forestal

El consell de comú ha aprovat adjudicar els treballs d'actualització del pla tècnic de gestió forestal, ja que l'últim pla data de 1999 i la darrera revisió es va fer el 2007. El comú farà uns treballs al bosc del Moretó, davant la detecció d'una degradació important dels arbres d'aquesta zona boscosa que consistirà en una actuació de sanejament de la zona més propera a la carretera de Grau Roig, en total unes dues hectàrees.