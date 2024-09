Sant Julià destina 34.850 euros al pla de reactivació comercial

Sant Julià tindrà un pla per millorar el comerçAgències

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La conselleria de Turisme del comú de Sant Julià de Lòria ha adjudicat per 34.850 euros la implementació del pla de reactivació comercial, un treball que ja es va iniciar durant l'anterior legislatura i que té com a objectiu donar un impuls a l'activitat comercial urbana de la parròquia. Segons publica el BOPA aquest dimecres, l'adjudicació ha recaigut sobre l'empresa Focalizza SL, que disposarà d'un termini de vuit mesos per desenvolupar el pla.

L'adjudicatària haurà d'implementar accions de treball específiques per a la consecució dels objectius que es deriven del pla, com ara impulsar un nou model comercial de proximitat basat en la singularitat i una major visibilitat del teixit comercial; crear un marc de treball col·laboratiu i de consens amb el sector públic que permeti una millora de l'activitat comercial urbana; o impulsar la competitivitat, la modernització i la transformació digital de l'activitat comercial urbana a Sant Julià de Lòria.

La corporació laurediana també ha fet pública avui l'adjudicació parcial del concurs públic internacional per al subministrament d'espectacles i activitats per a l'edició del 2024 de la Vila Medieval. En aquest sentit, s'ha contractat les empreses Art Music i Gatzara Espectacles per uns imports de 10.440,25 i 8.899,63 euros respectivament.

El termini d'execució és fins al 30 de setembre tenint en compte que la 21a edició de l'esdeveniment se celebrarà entre els propers 27 i 29 de setembre. Enguany es comptarà amb una seixantena de parades i setanta-cinc activitats, amb un mercat viking, un espai gastronòmic, música en viu i espais de joc i lleure per a adults i infants, així com animacions itinerants a l'abast de totes les edats. La Vila, a més, coincideix amb la celebració de les Jornades de Bruixeria.