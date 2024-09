El Festival de Titelles d'Andorra obre les portes al públic juvenil i adult

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 22a edició del Festival de Titelles d'Andorra es reinventa amb més espectacles, més dies de durada i amb propostes dirigides per a un públic jove i adult. Els últims anys l'esdeveniment només programava per als més menuts, però enguany el comú d'Encamp ha volgut fer un pas més enllà i portar les marionetes a un altre perfil d'espectador. "L'esdeveniment es reinventa i amplia l'oferta d'espectacles obrint les portes al públic juvenil i adult" ha indicat la cònsol major d'Encamp, Laura Mas.

A més, la proposta d'aquesta edició, que ha estat batejat com a Ànima, mostrarà experiències innovadores i creatives perquè combinarà titelles amb altres disciplines artístiques, com per exemple la dansa. El festival es desenvoluparà del 2 al 10 de novembre i totes les funcions es realitzaran a la sala de festes del complex esportiu i sociocultural d'Encamp. El festival integra set obres i vuit passis a un preu de 8 euros els adults i 3 euros els infants.