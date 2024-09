Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El curs bàsic de capacitació dels agents de circulació 2024 va arrencar ahir. Hi participen set aspirants, dels quals una noia i sis nois. Un cop l’hagin superat hauran de passar un any de prova per, finalment, jurar el càrrec com agents de circulació.