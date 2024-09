Els vincles i complicitats de 20 anys d’art, plasmats a la instal·lació ‘Lligams’

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els vincles i les complicitats que les escoles d'Art, Teatre i Dansa, i l'Institut de Música han tramat durant els darrers 20 anys es plasmen a l'obra 'Lligams', inaugurada aquest dimarts en el marc de la celebració del 20è aniversari del Centre Cultural La Llacuna. La instal·lació, creada per l'Escola d'Art d'Andorra la Vella, entrellaça prop de 2.000 metres de cordill blau elèctric i vol mostrar la xarxa de connexions que s'han establert a l'equipament de creació artística comunal.

Tal com han explicat els cònsols, Sergi González i Olalla Losada, el Centre cultural la Llacuna va néixer amb una "visió clara i decidida" d'apostar per la cultura com a eix vertebrador de la parròquia sota el mandat de l'equip de la cònsol Conxita Mora. "Ella i el seu equip van apostar per comprar l'edifici i crear un centre cultural per a tota la ciutadania on es poguessin encabir totes les activitats que s'hi duen a terme, les quals fins al moment es trobaven disgregades", han indicat. Tanmateix, la inauguració de l'equipament, el 15 de setembre del 2004, es va dur a terme durant el mandat de Xavier Mora.

Els cònsols han posat en relleu el creixement l'equipament, de 5.000 metres quadrats, indicant que des del 2004 ha acollit més de 2.500 conferències i actes, als quals hi ha assistit gairebé 110.000 persones, i s'hi ha dut a terme prop de 300 exposicions. Quant a les escoles, des dels inicis han registrat fins a 12.600 inscripcions i per les seves aules hi ha passat més de 150 professors. "La Llacuna ha estat, és i serà el cultiu de la cultura i la participació ciutadana de la parròquia a través de l'ensenyament i l'esperit de comunitat", han exposat.

El Centre Cultural La Llacuna, a banda de ser un equipament de creació artística, també ha esdevingut un espai de foment de la participació ciutadana, sent un indret accessible per a totes les entitats de la parròquia i del país. "Qualsevol associació o grup cultural ha trobat aquí un lloc on desenvolupar-se, créixer i donar a conèixer les seves iniciatives", han apuntat, asseverant que La Llacuna és "un centre obert i inclusiu on la comunitat, en conjunt, ha tingut la possibilitat de gaudir de les seves instal·lacions i recursos acollint, al llarg de la seva història, un centenar d'entitats".