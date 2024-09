La Capsa i l’Escola de música de la Massana unifiquen imatge i marca

Publicat per Agències Ordino Verificat per Creat: Actualitzat:

Els comuns d’Ordino i la Massana han decidit unir esforços per donar un nou impuls als dos centres de formació artística i creació d’ambdues parròquies. Així doncs, La Capsa i l’Escola de música s’unifiquen per treballar sota una mateixa imatge i marca, i reforçar les sinergies iniciades entre els dos serveis mancomunats el curs 2010-2011. La novetat més rellevant, segons les conselleres de Cultura d’Ordino i la Massana, Mònica Armengol i Alèxia Verdaguer, és que l’Escola de música passa a anomenar-se La Capsa de Música i s’alinea d’aquesta manera amb l’equipament ordinenc, que ja fa un temps es va redefinir com a La Capsa. Espais de creació.