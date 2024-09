La bruixeria ja és la protagonista a Sant Julià de Lòria

Les històries de bruixes ja comencen a circular per Sant Julià de Lòria. El tret de sortida de les terceres Jornades de bruixeria es va fer ahir amb una conferència a càrrec del catedràtic d’història moderna i d’història de l’art de la Universitat de Navarra, Jesús María Usunáriz. El col·loqui La imagen de la bruja y su construcción desde la Edad Media hasta la época contemporánea va servir per obrir un esdeveniment que s’allargarà fins diumenge i que comptarà amb una oferta variada en taules rodones, projeccions audiovisuals, col·loquis, esoterismes, màgia i una degustació de productes locals.

Usunáriz va centrar la seva explicació en l’evolució que ha anat experimentant la imatge de la bruixa amb el pas del temps. El doctor va especificar com s’ha passat dels aquelarres i de dones que cometien delictes perquè se les considerava que feien pactes amb el diable durant l’edat mitjana i moderna fins a arribar a un concepte de bruixa sanadora a l’època contemporània. Però per Usunáriz tot això no és cert perquè “les bruixes no van existir, van ser fruit d’una imaginació perversa que va portar a la condemna i a la persecució a milers de dones, però realment ningú ha demostrat la bruixeria”.

La inauguració havia de comptar amb una altra ponència, però aquesta no es va poder desenvolupar per motius personals del catedràtic en antropologia social i doctor en dret Enrique Luque Baena. El catedràtic havia d’impartir la conferència La Brujería y hechicería: algunas perspectivas etnográficas. De totes maneres, el comú té la intenció de publicar un breu vídeo, avui, amb una petita explicació sobre el que havia de compartir durant la sessió que estava programada per ahir.

Aquest esdeveniment té com a objectiu “dinamitzar la parròquia i el teixit empresarial, tal com va indicar la cònsol menor, Sofia Cortesao, durant la inauguració. Però, sobretot, és una reivindicació de la figura de la dona. “És un homenatge a la figura de la dona al llarg de tota la història i el llarg de les caceres de bruixes que hi ha hagut, són unes jornades per homenatjar a la dona”, va declarar la consellera de Turisme de Sant Julià de Lòria, Judith López.

Avui seran els llibres els que prendran el protagonisme en les Jornades de bruixeria. L’investigador i divulgador en art rupestre i del patrimoni megalític dels Pirineus Jordi Casamajor presentarà el llibre Simbologia i pensament màgic al Pirineu a partir de les set de la tarda i quan faltin deu minuts per a les vuit, la professora en Filologia Romànica i Semítica de la Universitat de Barcelona i directora de l’Institut de Recerca en Cultures Medievals (IRCVM) de la Universitat de Barcelona, Meritxell Simó, presentarà l’obra Fades i bruixes en la literatura medieval.