Publicat per Redacció La Massana Verificat per Creat: Actualitzat:

L’església de Sant Cristòfol d’Anyós serà l’escenari divendres a les 20.30 hores de l’observació astronòmica programada per la Massana per celebrar el Dia mundial del turisme. En total hi ha 30 places gratuïtes per gaudir de l’observació.