SomVeïns troba el projecte del telefèric “surrealista”

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’associació SomVeïns critica el projecte del telefèric des de Canillo fins al Pont Tibetà i titlla de “surrealista” la idea i “amb un cost econòmic important per a les arques del comú”. Fan esment del telefèric al pic del Carroi, “un altre producte amb la marca de Demòcrates per Andorra, que per sort finalment no s’ha portat a terme”.

Tanmateix, en un comunicat, els veïns expressen que troben a faltar una consulta popular a tots els veïns de Canillo sobre el que pensen d’aquest telefèric “que arruïnarà el paisatge i agreujarà la contaminació acústica i visual”.