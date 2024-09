La Massana celebra el Dia Mundial del Turisme amb una observació astronòmica

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Església de Sant Cristòfol d’Anyós serà l’escenari de l’observació astronòmica programada per celebrar el Dia Mundial del Turisme. El comú ha informat que durant els mesos de juliol i agost s’han hagut de duplicar les sortides astronòmiques davant l’elevada demanda. Els participants podran veure un paisatge estrellat tan espectacular com el de la fotografia, cedida per l’Associació Fotogràfica Valls del Nord.

En total hi ha 30 places gratuïtes per gaudir de l’observació i la reserva es pot fer a visitlamassana.ad. L’activitat estarà conduïda pel guia astroturístic Jordi Colell, que farà un recorregut pel paisatge nocturn.

D’altra banda, les portes de l’Església de Sant Cristòfol estaran obertes al públic per tothom que la vulgui visitar.