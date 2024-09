L’Andorra Taste tanca amb més de 35.000 consumicions venudes

Ni la pluja va espantar els amants de la gastronomia. Les Jornades Populars de l’Andorra Taste van superar les expectatives i les xifres d’assistència de l’any passat, tot i que bona part dels tres dies que ha durat aquest esdeveniment la pluja va ser l’element inesperat. Malgrat la situació meteorològica, més de 35.000 persones van consumir algun producte d’alguns dels vint restauradors que hi ha hagut en aquesta tercera edició de la fira gastronòmica, fet que significa un increment del 10% en comparació amb l’any passat. Andorra Turisme, els organitzadors de la proposta, ho atribueixen al salt qualitatiu de l’oferta gastronòmica i a la presència de més turistes. Sense cap mena de dubte, l’Andorra Taste esdevé una cita imprescindible per als andorrans que vulguin tastar a un preu més econòmic el menjar de les millors cuines el país.

“Parlant amb la gent ens adonem que hi ha un salt qualitatiu sobre la qualitat dels àpats” Betim Budzaku, Director general d’Andorra Turisme

“Són unes dades realment extraordinàries”, va valorar el director general d’Andorra Turisme, Betim Budzaku. Des de l’ens es mostren satisfets per haver aconseguit superar les dades de l’any passat, però també deixen clar que “sorprèn perquè la situació meteorològica no ha estat la millor”, va asseverar el responsable de la institució. La sensació de Budzaku és que, si el temps hagués acompanyat, la xifra es podria haver enfilat més amunt, tal com comenta.

No només han estat els residents del país els que s’han acostat a provar les tapes dels restauradors. També hi ha hagut la presència de turistes i “això vol dir que cada vegada ens estem consolidant més fora d’Andorra”, va destacar el director general d’Andorra Turisme. En aquest sentit, es vol continuar treballant per fer créixer la mostra en les futures edicions. De fet, Andorra Turisme està centrant molts esforços a traçar una estratègia gastronòmica per atreure turisme, ja que consideren que, en fer-ho, pot suposar un “punt diferenciador de la cultura turística andorrana”, va mencionar Budzaku. Per aquest motiu, el dirigent va anunciar que es presentarà un “pla molt específic de gastronomia en el futur”.

Un altre factor clau per al creixement d’enguany ha estat el “salt qualitatiu” dels plats que s’han ofert. “Encara no tenim resultats de satisfacció, però parlant amb la gent, hi ha un salt qualitatiu important sobre la qualitat dels àpats”, va afirmar Budzaku, que va afegir que totes les parts implicades s’ho han pres molt “seriosament”. Entre els espais gastronòmics que han causat més furor, a falta del recompte final, hi ha els productes del Celler d’en Toni, d’Andorra la Vella; Hincha, d’Escaldes-Engordany; i Kao, de Soldeu.

També han funcionat molt bé els showcooking, demostracions culinàries elaborades pels cuiners en què els aficionats a la cuina no professionals han pogut observar en directe, com la del xef Jordi Grau que va rebre el reconeixement d’iQOS amb el premi Game Changer. “Estem molt contents perquè aquesta combinació no existeix al món, hi ha molts esdeveniments, però aquesta combinació entre la part professional de tres dies i la pública no existeix”, va detallar Budzaku, que va agregar que “volem que aquest esdeveniment sigui un referent en tot”. D’altra banda, el director general d’Andorra Turisme va mencionar que si no hi ha cap força major, la quarta edició continuarà a Escaldes-Engordany.