Caldes representa el projecte més complex i dur de la carrera de Javier Balmaseda

Publicat per Redacció Escaldes-Engordany Verificat per Creat: Actualitzat:

L’artista Javier Balmaseda repassa la seva feina al projecte Caldes i reconeix que li ha representat, a nivell tècnic, el més complex que ha fet en la seva carrera, però també creu que li servirà en la seva evolució com a artista. No en va, concep “l’art com una eina de recerca” que li serveix per evolucionar i afegeix que “després d’un projecte com aquest em costa pensar en alguna cosa més lleugera”. I és que assegura que “cada cosa respon a un moment” i això el fa evolucionar, és a dir, que l’ambició sempre el va “portant a més”. Sense dubte el que ara culmina amb el projecte Caldes ha estat “titànic”. Per tot això, avisa que la tasca ha estat “molt dura”, ja que es tracta d’una obra “complicada” en la qual ha hagut de fer front no només a la seva feina i a les complicacions que han anat sorgint sinó també a la coordinació amb els altres professionals.